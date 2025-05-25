Hüseyin Yayman: Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Başkan yapacağız

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ TÜRKİYE'NİN BEKASI VE GELECEĞİ İÇİN EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ

"Terörsüz Türkiye"nin ülke için çok önemli bir mesele olduğuna ve bunun bir devlet politikası haline geldiğine dikkati çeken Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen sürecin Türkiye'nin bekası ve geleceği için en önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde pek çok konuda önemli adımlar atıldığına işaret eden Yayman, şöyle konuştu:

"Bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi, 86 milyonu rencide edecek, rahatsız edecek hiçbir adım atılmayacak. Bu süreçte bir alma verme meselesi yoktur. Bu mesele Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceğidir. Bundan asla endişe etmeyelim. Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı, seçim kazanma ittifakı hiç değildir. Bu, büyük Türkiye hedefi doğrultusunda çalışan, büyük hayal kuran insanların davasıdır. İnşallah Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Türkiye düne göre çok iyi durumdadır. İnanılmaz hizmetler yapmıştır. Milletimiz bunu takdir etmektedir. Türkiye Yüzyılı, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve 86 milyonun yüzyılı olacaktır. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez ve bayrağımız asla indirilemez."

Milletin umudunun AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı olduğuna dikkati çeken Yayman, üzerlerinde çok büyük sorumluluk bulunduğunu, komşu coğrafyadaki mazlumların umudunun da Türkiye olduğunu ifade etti.