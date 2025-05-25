İbn Haldun Akademi’nin kapanış dersıni veren İbrahim Kalın: Köklerimizden kopmamalıyız

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından 'Geliştiren Kültür ve İklim' teması ile bu yıl 3'ncüsü düzenlenen ve odağını kültürel iklim meselelerine çeviren İbn Haldun Akademi '25 programı kapanış dersi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın tarafından verildi. Kalın, yaptığı konuşmada, "Dünyaya açılırken kendi köklerimizden asla kopmamamız gerektiğinin altını ısrarla çizmemiz gerekiyor. Nasıl yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak anlamına gelmiyorsa, dünyaya açılmak demek de kendi özümüzden, köklerimizden kaynağımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor.

Yerli ve milli olma vurgusu, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için son yıllarda yaptığı en önemli hamlelerden biridir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin modernleşme adı altında yüzeysel bir batılılaşmaya maruz kaldığını belirten Kalın, "Bu yüzden büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Aydınımız toplumuna yabancılaştı, insanımız tarihine yabancılaştı ve bu yabancılaşmayı Türk sağı da Türk solu da çok farklı şekillerde yaşadılar. Bugüne kadar da bunun tortularını, izlerini hepimiz tecrübe etmeye devam ediyoruz. Yerli ve milli olarak ve kalarak, yani ayaklarımızı dünyada sağlam bir coğrafyaya basarak dünyaya uzanmak, ufkumuzu bununla şekillendirmek, entelektüel bakış açımızın da temel ilkelerinden bir tanesidir" dedi.

HEDEFİMİZ PARLAK FİKİR İNSANLARI YETİŞTİRMEK

töreninde konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da sosyal bilimlerde Türkiye'nin en önemli mükemmeliyet merkezlerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Bilal Erdoğan, özetle şunları belirtti: "Biz İbn Haldun Akademi olarak her sene farklı bir gündemi değerlendiriyoruz. Bu akademik çalışmamızın da ciddi önemi var. Çünkü üniversitemiz bünyesinde olmayan akademisyen ve akademisyen namzetlerinin üniversitemizin sunduğu araştırma imkanlarını, üniversitemizin başarmaya çalıştığı ekosistemi anlamasına, tanımasına ihtiyacımız var. Onun için burası sadece güzel bir kampüsten ibaret değil. İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanında konu merkezli bölge çalışmaları alanında olsun, toplumun karşı karşıya olduğu meselelerle ilgili olsun, çalışma grupları oluşturması lazım. Ülkemizin parlak fikir insanlarının bir araya geldiği ve geleceğin parlak fikir insanlarını da yetiştirebilen bir kurum olmayı hedefliyoruz."