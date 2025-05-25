Karton bardakta soygunun kanıtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren şaibeli karton bardak ihalesinin yankıları sürüyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB'nin 400 milyon liralık karton bardak ve 600 ton çöp torbası alımı üzerinden kamu kaynaklarını nasıl israf ettiğini ve yolsuzluk yaptığını belgelerle ortaya koydu. Belediyenin yaptığı açıklamaların gerçekle bağdaşmadığını söyleyen Gökçek, ABB yönetiminin halkı yanıltmaya çalıştığını vurguladı. "Bu soygun çok açık ve net" diyen Gökçek, rakamların, koli ve tır kapasitelerinin gerçekte taşınabilecek miktarlarla örtüşmediğini ifade etti. 140 milyon bardağın 47 bin koliye sığdığını belirten Gökçek, alana getirilen içi koli dolu tırı örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "Arkada görmüş olduğunuz tırımız 4 kapaktan oluşmaktadır. Her bir kapağı 150 adet koli almaktadır. Yani 600 adet koliyi alabilecek kapasitededir. Ankara Büyükşehir Belediyesi 140 milyon tane bardağı, 5 tıra sığdırdığını söylüyor. Fiziken bu imkansızdır. Ayrıca 600 ton da çöp torbası vardır.

Biz Sayın Mansur Yavaş'a diyoruz ki eğer 108 tır malzemeyi 5 tırla taşıdıklarını söylüyorlar ise buradaki soygun çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Çünkü 5 tırın içerisine girebilecek sayı 3 bin adettir. 47 bin sayısı nerede, 3 bin sayısı nerededir? Bunu buraya sığdırabilmeniz mümkün değildir. Şöyle bir kültür geliştirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Her söylediğimize yalan, her söylediğimize iftira şeklinde beyanatlarda bulunuyorlar. Ben söylediklerimi ispat ediyorum. Arkadaki tırda 600 adet karton bardağın sığabileceği koli var. Tekrar kendilerine soruyorum. 5 tıra 140 milyon taneyi nasıl sığdırıyorsunuz? Sayın Mansur Yavaş bir basın toplantısı yapsın. Bunları buraya nasıl sığdırdığını bize anlatsın." Yük taşıyan araçların yola çıktıklarında belli bir tonajın üstünü taşıyamadıklarını söyleyen Gökçek, 600 ton çöp torbasının da yaklaşık 30 tırla taşınabileceğini ifade etti.

İRSALİYE RAPORLARI NEREDE

Tırların irsaliye raporlarının ve plakalarının da ortada olmadığını söyleyen Gökçek "İrsaliye raporları nerede? Tır plakaları nerede? Bu araçlar hangi depolara ve nasıl teslim edildi? Tekrar söylüyorum, eğer bu tırlar yoksa bu ortada açık bir soygun var demektir. Çünkü fiziki olarak bu malların 5 tırla taşınması mümkün değil. Kalan malzemeler nerede? Bunun açıklanması şart" diye konuştu. Bahse konu ihaleyi alan firmanın 1 yıl önce kurulduğunu, devletten tek bir iş aldığını, firmanın ihaleye 3 ay kala ve ihaleden 3 ay sonra el değiştirdiğini aktaran Gökçek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.