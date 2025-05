Kurban bağışıyla yüzler gülecek

Kurban Bayramı'nda kurban bağışı yapmak isteyen vatandalar, çeşitli yardım kuruluşlarının kampanyaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyor. Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nın bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırmak için vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattı.

HEDEF 4 MİLYON KİŞİ

Türkiye ve Gazze ile 22 ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı planlayan Türk Kızılay, 2025 vekâlet bedellerini yurt içinde ve Gazze/Filistin'de 13 bin 250 lira, yurt dışında 5 bin 250 lira olarak belirledi. Kızılay, kurban hisse bedellerinde bu yıl ilk defa 2 ila 4 taksit imkânı da sağlıyor. Kızılay, kavurma konserveleriyle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına kurban bereketini taşıyacak. Gazze ve Filistin'deki mağdurlar için yapılan özel planlamayla da kurbanlar yurt içinde kesilip kavurma konservesi hâline getirilerek bölgeye ulaştırılacak.

81 İL 80 ÜLKEDE

TSK Mehmetçik Vakfı 2025 yılı için vekaleten kurban bağışı bedellerini yurt içinde 14 bin 500 lira olarak açıkladı. Vakfın açıklamasına göre, kesimler Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, modern tesislerde, hijyenik koşullarda ve dini vecibelere uygun şekilde gerçekleştirilecek. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ise bu yıl yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışında ise 5 bin 450 lira ile vekaleten kurban bağışı topluyor. TDV, 81 il ve 922 ilçe başta olmak üzere, yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapacak. LÖSEV ise, Kurban Bayramı'nda yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. 110 binden fazla lösemi ve kanser ile mücadele eden hasta ailelerine kurban etleri bu yıl da ulaştırılacak. LÖSEV, 15 bin 900 lira karşılığında kurban bağışlarını toplayarak 12 ay boyunca "Mutlu Et Paketleri"yle kanser tedavisi gören hastalara destek oluyor.