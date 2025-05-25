Maçka Parkında sahnede hakaretler savuran iki şüpheli gözaltına alındı

24 Mayıs'ta Şişli'deki Maçka Parkında Özgür Üniversite Hareketi isimli oluşum organizesindeki Bahar Direnişi Şenliği etkinliği adı altında yapılan etkinlik düzenlendi.

SAHNEDE HAKARET

Etkinlikte sahne alan Cem Akarsu ve K.K. sırasında sahne alan isimli şüphelilerin sahnede iken "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu oluşturacak nitelikle slogan attıklarının tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Her iki şüphelide yakalanarak gözaltına alındı.