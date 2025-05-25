Mansur Yavaş "Atamızın emaneti" dediği Ankaragücü Kongresi'ne katılmadı

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu bugün Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda Gazi Ercüment Tekin, 308 delegenin oyunu alarak kulübün yeni başkanı seçildi. Ancak kongredeki en dikkat çekici detay, siyasilerin yokluğuydu. Kongreye katılan tek milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç oldu.

Yaklaşık 15 yıldır kulüp delegesi olan Baykoç, kongrede kürsüye çıkarak duygusal bir konuşma yaptı. Ankaragücü'nün köklü geçmişine vurgu yapan Baykoç "Cefakar Büyük Ankaragücü Taraftarı, tarihiyle yıllardır büyük başarılara imza atmış Şanlı Ankaragücü Kulübü bugün ne yazık ki kötü günler yaşıyor. İlk defa mı kötü günler yaşıyoruz. Hayır. Daha önce de çeşitli kötü zamanlar geçirdik. İnanıyoruz ki Ankaragücü'nün büyük taraftarlarıyla ve bizler üstümüze düşen görevler ile elimizi taşın altına koyarak gövdemizi taşın altına koyarak şehrimizin en büyük marka değeri Ankaragücü'nü tekrar hakettiği yerlere çıkaracağız. Canla, başla çalışacağız. Bu takımın taraftarı Ankaragücü'nün asil sahibidir. İnanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Ankaragücü'nü hakettiği yerde göreceğiz. Bizim Ankara'dan başka bir gücümüz, başka da her hangi bir gücümüz yoktur. Saygılarımla." İfadelerini kullandı.

Ancak kulübe yıllardır desteğini dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kongreye katılmaması dikkat çekti. Daha önce Ankaragücü için "Ata'mızdan bize emanettir, asla yalnız değildir," ifadelerini kullanan Yavaş, takımın Trendyol 1. Lig'den küme düşmesinin ardından kulübe yönelik sessizliğiyle eleştirilerin hedefi oldu. Ankaragücü'nün küme düşerek tarihinde ikinci kez 2. Lig'e (eski adıyla 3. Lig) gerilemesinin ardından gerçekleşen kongrede, bilanço ve yönetim raporları delegelerce kabul edilmezken, Gazi Ercüment Tekin'in tek aday olarak girdiği seçimde yeni başkan seçilmesiyle kulüp yeni bir döneme adım attı. Ankaragücü'nün siyasi ve yerel yöneticiler nezdinde yalnız bırakıldığı yorumları kulislerde konuşulurken, yeni başkan Tekin'in açıklamaları umut vermeye çalıştı. "Büyük bir sorumluluğun altına girdik. El birliğiyle bu kulübü ayağa kaldıracağız," diyen Tekin, destek çağrısında bulundu.