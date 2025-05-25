Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile 7 bin 94 karar verildi

Adalet Bakanlığı tarafından 2024'ün sonunda başlatılan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, 1950'li yıllardan bu yana yargıda kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş kadastro davaları birer birer çözüme kavuşturuyor.

MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜ AZALIYOR

Yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ederek çözümler ürettilen, mahkemelere teknik ve idari destek sunulan proje ile vatandaşların mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden kurtulmasını sağlanırken, yargı sisteminin etkinliğini artırıyor ve mahkemelerin iş yükü azalıyor.

7 BİN 94 KARAR VERİLDİ

Geçtiğimiz yıl sonunda başlatılan proje ile 2025'in ilk üç ayında toplam 7 bin 94 karar verildi, söz konusu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi. Ülke genelinde ise 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyanın bu yıl sonuna kadar sıfırlaması hedefleniyor.

'UZUN SÜREN MAĞDURİYETLER SONA ERECEK'

Adalet Bakanlığının yürüttüğü Sıfır Kadastro Dosyası Hedefi, yıllardır süren kadastro davalarının çözülmesiyle birlikte, orman vasfını yitirmiş 2B arazilerinin vatandaşlara satışı için ön şart olan hukuki engellerin de kaldırılmasını sağlıyor. Kadastro davalarının tamamlanması, 2B arazilerinin vatandaşlara tesliminin önünü açarak uzun yıllardır devam eden mağduriyetlerin sona ermesine önemli katkı sunmayı hedefliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Reform irademizi daima diri tutarak adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.