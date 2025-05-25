Türkiye Yüzyılı’nı Yeni Anayasayla taçlandıralım

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa'da Yol Haritası" konulu Anayasa Çalıştaylarının dördüncüsü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımı ile önceki gün gerçekleştirildi. Çalıştaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yazıcı, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak Gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir Anayasa ile taçlandıralım" dedi. Yazıcı ayrıca önceki çalıştayların sonucunun raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu hatırlatarak, "Dördüncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Partimiz, önümüzdeki dönemde ülkemizi, inşa edeni 'Millet' olan bir toplum sözleşmesine kavuşturmak için çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemizin millet iradesine dayanan, demokratik, özgürlükçü ve hukuk devletini güçlendiren bir anayasaya kavuşması en büyük temennimizdir. Tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir Anayasa ile taçlandıralım." dedi.