Üstadın çektiği çile boşa gitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat-Canım İstanbul" programına katıldı. Başkan Erdoğan, programda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Aziz İstanbullular, "Bir Şiir Bir Hayat-Canım İstanbul" sergisinde, İstanbul sevdalısı siz dostlarımla bir arada olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Vefatının üzerinden 42 yıl geçmiş olmasına rağmen; eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren ve yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. İstanbul gibi; tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabiî güzellikleriyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Böylesine kadim bir şehrin sakini ve hizmetkârı olmaktan büyük bir şeref duyuyoruz. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz.

FİKRİN VE ŞAHSİYETİN DE ASALETİ VARDIR

Asalet yalnızca milletlere has bir vasıf değildir; fikrin ve şahsiyetin de asaleti vardır. İşte, "Necip" ismiyle müsemma olan üstat, bu asaletin, bu yüksek fikrî mertebenin en mümtaz amirlerinden biridir. O, sindirilmiş, ürkütülmüş, bastırılmış; bilhassa tek parti döneminde faşizmin her türlüsüne muhatap olmuş bir milletin kendine gelmesini, asaletini tekrar hatırlamasını ve yeniden özgüven kazanmasını sağlamıştır. Merhum Necip Fazıl; şiirleriyle, nesirleriyle, tüm eserleriyle daima ötelerin, ferdaların, bir anlamda "Sırr-ı Müntaha"nın peşinde olmuştur.

GENÇLERDEN HİÇ KOPMADI

Anadolu'yu adım adım gezdi, gençlerle bir araya geldi. Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki, üstadın çektiği hiçbir çile boşa gitmemiş; ektiği tüm tohumlar çiçek açmış, filiz vermiş ve hamdolsun meyveye durmuştur. Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da, bugün diline, dinine, millî ve manevî değerlerine sahip çıkan bir gençlik var. Bugün tarihini bilen, köklerine inen, millî kimliğini tüm veçheleriyle idrak eden bir gençlik var. Bugün geçmişten aldığı ruhu ve mirası, geleceğe aktarma kararlılığına sahip, cesur ve vakur bir gençlik var. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşları, hamdolsun işte bu gençliğin azmiyle, eserleriyle, çalışmalarıyla ve vizyonuyla tek tek yerlerine oturuyor.

"CANIM İSTANBUL" ŞİİRİNİ OKUDU

Biz de eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ve inanıyoruz ki, bugüne kadarki en büyük eser; yani terörsüz bir Türkiye, inşallah çok yakında çok sağlam bir temel üzerinde yükselecek. Merhum üstadımız gibi, bu eseri de bu ülkenin gençlerine emanet edeceğiz. Huzurun, refahın ve istikrarın olduğu aydınlık geleceğe hep birlikte ilerleyeceğiz. Başkan Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat-Canım İstanbul" sergisini de gezdi ve "Canım İstanbul" şiirini seslendirdi.