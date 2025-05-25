Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar: Kadına karşı suçta yaş değil cinsiyet esas

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kadına karşı işlenen suçlarda ceza artırımını öngören düzenlemeyle ilgili mahkemelerin 18 yaşından küçüklerin "kadın" sayılıp sayılmayacağına yönelik uyuşmazlığa ilişkin emsal bir karar verdi. Daire, düzenlemenin yaşa bağlı olmaksızın kimlikte cinsiyeti "kadın" olarak belirtilen tüm bireyleri kapsadığına hükmetti. Türk Ceza Kanunu'na (TCK) 7406 sayılı kanunla eklenen "suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 6 aydan az olamaz" düzenlemesinin nüfus kaydında cinsiyeti "kadın" olarak görünen ancak 18 yaşını doldurmamış bireyler açısından uygulanıp uygulanamayacağı konusunda mahkemeler ayrılığa düştü. Kayseri Bölge, Konya Bölge, Van Bölge adliye mahkemeleri kanunda yaş sınırlamasını öngörmeyip, "Kadın" ifadesi nüfus kaydındaki cinsiyet esasına dayalı olduğunu belirterek kararlar verdi. Kayseri, Antalya, Trabzon Bölge adliye mahkemeleri ise 18 yaş altındaki bireylerin "çocuk" sayıldığını ve çocuk hakları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca "Kadın" kavramının ise toplumda genellikle erişkin bireyler kapsadığı belirtildi.

YAŞ ŞARTI YOK

Yargıtay 1. Dairesi verdiği kararla içtihat uyuşmazlığını giderdi. Verilen uyuşmazlığın çözümüne dair kararda; "kanun koyucu cinsiyet esasına dayalı bir düzenleme yapmıştır, yaş konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Nüfus kaydında cinsiyeti 'kadın' yazan bireylerin tamamı, yaşına bakılmaksızın bu düzenlemeden faydalanır" denildi. Yargıtay'ın bu kararıyla, 7406 sayılı Kanun'un getirdiği ceza artırımı hükmünün kapsamı geniş bir biçimde yorumlanarak tüm kadın bireyleri kapsadığı ilan edilmiş oldu. Bu karar, uygulamada birlik sağlayacak ve çocuk yaştaki kadın bireylerin de aynı yasal korumadan yararlanmasını sağlayacak.