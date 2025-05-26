AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç’tan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Özgür Özel'in, "İngiltere'nin menfaatini, Erdoğan da görmek doğru bir şey değil. Türkiye'deki istikrarın yolu, demokratların iktidarındadır" sözlerine ilişkin açıklama yapan Baykoç, Özel'in bu ifadelerle İngiltere'den siyasi destek talep ettiğini belirtti.

Özgür Özel'in açıklamalarını "şaka gibi" şeklinde nitelendiren Baykoç, muhalefet liderini tarih bilinciyle hareket etmeye davet etti. Baykoç, "İktidara namzet olduğunu iddia eden Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı çıkmış, 'İngiltere'nin menfaatini Erdoğan da görmek mümkün değil' diyerek, İngilizlerden iktidar talebinde bulunuyor. 'Koca koca ülke' dediği İngiltere'den aylardır medet bekliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi menfaatlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan da gördüğü için 23 yıldır istikrarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Baykoç, "İngiltere'nin menfaati de umurumuzda değil! 'Medet ya İngiltere' diyerek bu topraklarda bir yere varamazsınız. Tarihi vakalar bunun en güzel örneğidir. Açın biraz tarih okuyun" şeklinde konuştu.

Baykoç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer iktidar talebinde bulunacaksanız, İngiltere'den değil, bizatihi milletimizin kendisinden bulunacaksınız. Tarihten ve tarihi hatalardan hiç ders çıkarmamışsınız. Sizin örnek alıp da bugün mirasçısı olduğunuz Jön Türkleri, 1908 yılında İngiliz Sefiri Gerard Lowther arabasında at olarak kullanmıştı. Size tavsiyem, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'nin mirasçısı olun; İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin değil! Size tavsiyem, Mustafa Kemal gibi olun; Ali Kemal gibi değil!"

Özgür Özel, daha önce İngiltere İşçi Partisi'ne "Terk edilmiş hissediyoruz" diyerek serzenişte bulunmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan yolsuzluk davasında tutuklu yargılanma ihtimaline karşı uluslararası destek çağrısında bulunmuştu.