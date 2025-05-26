AK Parti’de gündem ‘Terörsüz Türkiye’

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Yoğun gündem ile gerçekleştirilecek toplantıda, birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin mesajlar vermesi beklenirken, MKYK üyelerinin 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sahadaki yansımalarını aktaracağı kaydedildi. Toplantıda, yeni anayasa çalışmaları konusunda atılması gereken adımların da ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar seçilme gibi bir derdim yok" mesajı sonrası MHP'den ve muhalefet partilerinden gelen açıklamaların da müzakere edileceği kaydedildi.