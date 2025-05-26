Bakırköy Adliyesi’nde el ürünleri sergisi açıldı

Marmara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz ve Marmara 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarının yer aldığı "El İşi Faaliyetleri Sergisi" Bakırköy Adliyesi'nde açıldı. Adliyenin atrium alanında, hükümlü ve tutukluların yaptığı çini, ahşap baskı, jel mum ve rölyef gibi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Açılışa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve cezaevi çalışanları ile adliye personeli katıldı. Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, Başsavcı Gümüş ve Adalet Komisyonu Üyesi Güler'e hükümlülerin yaptığı ürünlerden hediye etti. Marmara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özkan Özdemir, başsavcı vekili Sarı'ya hediye takdim etti. Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

"CEZAEVLERİ DÖRT DUVAR ARASINDAN İBARET DEĞİL"

Başsavcı Hüseyin Gümüş, sergide yaptığı konuşmada cezaevlerinin dört duvar arasından ibaret bir yer olmadığını söyledi ve şöyle konuştu: "Bugün adliyemizde mükemmel bir sergiye ev sahipliği yaptık. Bu sergi ile hükümlü ve tutuklulara fırsat verildiği zaman ortaya neler çıkarabileceklerini personelimize, vatandaşlarımıza herkese bir kez daha somut ve net olarak göstermiş olduk. Cezaevleri sadece hükümlülerin ve tutukluların infazlarının yapıldığı duvar arasından ibaret bir yer değil. Cezaevleri aynı zamanda eğitim yuvası, eğitim merkezi, mesleki, kişisel gelişim ve becerilerinin hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması için her türlü eğitimin verildiği bir eğitim yuvası. Aynı zamanda bir sanat atölyesi, bugün burada sergilenen eserlerde bunun en net en somut örneğini göstermektedir.

"CEZAEVLERİNİ SUÇ VE CEZA İLE ANILAN YER OLMAKTAN ÇIKARMA PEŞİNDEYİZ"

Marmara cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Dr. Necip Sarı, ise sergide yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Cezaevlerini suç ve cezayla anılan yer olmaktan çıkartma peşindeyiz. Biz cezaevlerinde mahkumları ve tutukluları barındıran sadece onları tutan yer olmaktan ziyade onların cezaevinde geçirdiği süre dahilinde eğitimle, sanatla ve diğer uğraşılarla günlerini doldurmalarını ve çıktıklarında bunları hayatına yansıtarak tekrar cezaevine dönmelerinin önüne geçilmesini sağlanmasını amaçlamaktayız. Bakanlığımız bunu çok ciddi anlamda destekliyor. Biz de kurum olarak bunu destekliyoruz. Burada üretilen, sanat olarak konulan eşyaların, eserlerin sergilenmesi halkımıza, sizler aracılığıyla duyurulması da bizler için ayrıca önemli."