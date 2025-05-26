Batı müdahalesinin dönemi sona erdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı önceki gün İstanbul'da kabul etmişti. Barrack dün sosyal medya paylaşında, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes- Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız" ifadelerini kullandı. "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini belirten Barrack; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Batılı müdahalecilerin Ortadoğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlatan Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirtti. Ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurgulayan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz. Bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz" dedi.