CHP’li Belediye hakkında suç duyurusu! Tabut binaları SABAH gündeme getirmişti

Didim'de vatandaşlar evlerine bile giremezken, bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor. CHP'li Didim Belediyesi tarafından bugüne kadar riskli yapı ilan edilmeyen tabut binalarla ilgili yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmadı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Site sakinlerinden yüzde 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için de dönüşüm anlamında bir adım atılamadı. CHP'li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı tabut binalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.
DİDİM BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından binalarının yıkımı için CHP'li Didim Belediyesi'ne yazı gönderdi. Belediyeye gönderilen yazıya göre, binaların yıkım işlemi kesinleşmiş oldu. Ancak Didim Belediyesi bugüne kadar yıkım kararını uygulamayarak kentsel dönüşüme karşı olduğunu göstermiş oldu.
SABAH GÜNDEME GETİRDİ
500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi'nin ölüme davetiye çıkartması SABAH'ta 19 Ağustos'ta haber olmuştu. SABAH'ın duyurduğu tabut binalarla yeni gelişme yaşandı.
CHP'Lİ BELEDİYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Kentsel dönüşüme karşı olan CHP'li belediye tabut binaların bir kısmının kıyı kenar çizgisinde, yol ve park alanında, yol ve dere gibi alanlara tecavüzlü olduğuna dair 7 adet şerhin bulunduğunu vatandaşın dilekçesine verdiği yanıtta itiraf etmişti. Ancak bugüne kadar yıkım işlemi yapmadı. Sahil Sitesi'nde yaşayan Fuat Murat Büyükmeriç, Didim Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın riskli yapı tutanağına karşın yıkım yapmadığı gerekçesiyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Büyükmeriç dilekçesinde belediyenin kamu düzenini ihlal ettiğini belirterek Didim Belediyesi'nden şikayetçi oldu.