CHP’li Belediye hakkında suç duyurusu! Tabut binaları SABAH gündeme getirmişti

CHP'Lİ BELEDİYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kentsel dönüşüme karşı olan CHP'li belediye tabut binaların bir kısmının kıyı kenar çizgisinde, yol ve park alanında, yol ve dere gibi alanlara tecavüzlü olduğuna dair 7 adet şerhin bulunduğunu vatandaşın dilekçesine verdiği yanıtta itiraf etmişti. Ancak bugüne kadar yıkım işlemi yapmadı. Sahil Sitesi'nde yaşayan Fuat Murat Büyükmeriç, Didim Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın riskli yapı tutanağına karşın yıkım yapmadığı gerekçesiyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Büyükmeriç dilekçesinde belediyenin kamu düzenini ihlal ettiğini belirterek Didim Belediyesi'nden şikayetçi oldu.



