Haberler Gündem Haberleri Dışişleri’nden İsrail’in Mescid-i Aksa’daki provokatif eylemlerine sert tepki!
Giriş Tarihi: 26.5.2025 18:43 Son Güncelleme: 26.5.2025 18:53

Dışişleri’nden İsrail’in Mescid-i Aksa’daki provokatif eylemlerine sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını ve Kudüs’te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınayarak, "ilhak çabalarının tezahürüdür" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri’nden İsrail’in Mescid-i Aksa’daki provokatif eylemlerine sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir hükümey üyesini ve provokatif eylemleri kınadığını belirtti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz. Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür. Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri’nden İsrail’in Mescid-i Aksa’daki provokatif eylemlerine sert tepki!
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