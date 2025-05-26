Evlerimiz de köyümüz de çok güzel oldu

6 Şubat depremklerinde ağır hasar alan Adıyaman merkeze bağlı Zey Köyü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yeniden inşa edildi. Deprem bölgesinin en büyük şantiyesi olan İndere'nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda yapılan 107 köy evi tamamlandı.Evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan köy sakinleri, kendilerini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaş, "Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum" dedi.İki çocuklu Er ailesinin evine konuk olan Bakan Kurum, "Devletimiz milletimiz el ele verdi, bugün hamdolsun vatandaşımız bu evlerde güven ve huzur içinde oturuyor" dedi. Evini teslim alan Abdullah Er (52) ise, "Evlerimiz mükemmel yapılmış" derken eşi Zehra Er (46) ise "Koskoca bir dağ delindi, bir şehir merkezi açıldı" ifadesini kullandı. Muhtar İsrafil Ay da, "Buraya böyle evler yapılacağı ve böyle modern bir köy olacağı kimsenin aklından dahi geçmezdi" ifadelerini kullandı.