Gelenekten geleceğe uzanan festival

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda tamamlandı. 22 Mayıs'ta başlayan etkinlikler dün yapılan program ve verilen konserle sona erdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'ne 35 ülkeden katılım sağlandı. Festivalin gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı'nda etkinlik alanı oluşturuldu. Festival kapsamında geleneksel Türk sporları, oyunları, el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatlarına ilişkin onlarca etkinlik düzenlendi.22-25 Mayıs tarihleri arasından yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği 7. Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde şalvar güreşi, karakucak güreşi gibi geleneksel Türk güreşinin çeşitli versiyonlarına ilişkin etkinlikler gerçekleştirildi.Geleneksel Türk spor ve oyunlarının büyük beğeni topladığı festivalde Kazakistanlı sporcular tarafından atlı güreş gösterisi gerçekleştirildi. Gürcistanlı sporcular tarafından ısındı, atlı okçular tarafından savaş sanatları, kökbörü, atlı cirit, tenge ılu ve Karabağ atlı gösteri grubu çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösterileri heyecanla takip etti.Festival alanında her yaştan katılımcılar için oluşturulan etkinlik alanlarıyla başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlar doyasıya eğlendi. Festivale katılanlar bol bol ok atarak ata bindi. Etkinlik alanlarında gösterilere katılan vatandaşlar, hem eğlendi hem de geçmişle gelecek arasında köprü oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etnospor festivalinin kapanışıyla ilgili yaptığı paylaşımda: "Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum" dedi.