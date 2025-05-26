Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltın’ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
İFADESİNE ULAŞILDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın Mali Suçlarla Şube Müdürlüğünde alınan ifadesine ulaşıldı. Saltık'a sorgusunda savcılığa yapılan, "2024 yılı ağustos ayı içerisinde, tam günü net olmamakla birlikte İBB'de görevli Saltık, makam odasında E** firmasının avukatı Osman K. ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sırasında, çanta içerisinde 600 bin Dolar tutarında bir meblağ Saltık'a teslim edilmiştir. Söz konusu kişi İBB binasına çantalı girmiş ve çıkışta çantasız ayrılmıştır. İBB ile E** markası arasındaki ilişkilerin genel olarak Ceo'su Ercan Ö. tarafından yürütüldüğü söylenmektedir." şeklindeki ihbar okundu.
İFTİRA SAVUNMASI
Bunun üzerine Saltık, "Osman K. isimli şahıs benim lise arkadaşımdır. Kendisi E*'nin avukatıdır. E*'nin bir sorunu için beni ziyarete geldi. Bana 600 bin dolar gibi bir para vermiş değildir. Bahsedilen bu rakamın çantayla taşınması mümkün değildir. Bunun dışında bana herhangi bir maddi değeri olabilecek bir şey vermiş değildir. İsnat edilen içeriğin gerçek olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Konu tamamen bir iftiradan ibarettir. Ercan Ö. isimli şahsı tanımam." cevabını verdi.
MASAK RAPORUNDAKİ PARA AKIŞI SORULDU
Saltık'a MASAK raporunda yer alan İBB'den kendisine 113 kez olmak üzere toplamda 2 milyon 754 bin 523 lira soruldu. Saltık buna karşılık, "İBB'de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyon vb. olduğunu düşünüyorum." dedi.
HUZUR HAKKI ÖDEMESİ
İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden kendisine 58 defada toplam 1 milyon 746 bin 579 lira gönderilmesiyle ilgili Saltık, "Firmanın yönetim kurulu başkanıyım. Bu sebepten ötürü huzur hakkı vb. ödeme almaktayım." ifadelerini kullandı. Saltık, Beylikdüzü Belediyesi'nden kendisine 76 kerede toplamda 195 bin 872 lira gönderilmesiyle ilgili, "Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmamdan ötürü tarafımın hak etmiş olduğu maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakkı, çalışanlara ödenen promosyon vb. olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.