Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltın’ın ifadesine ulaşıldı

İFTİRA SAVUNMASI

Bunun üzerine Saltık, "Osman K. isimli şahıs benim lise arkadaşımdır. Kendisi E*'nin avukatıdır. E*'nin bir sorunu için beni ziyarete geldi. Bana 600 bin dolar gibi bir para vermiş değildir. Bahsedilen bu rakamın çantayla taşınması mümkün değildir. Bunun dışında bana herhangi bir maddi değeri olabilecek bir şey vermiş değildir. İsnat edilen içeriğin gerçek olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Konu tamamen bir iftiradan ibarettir. Ercan Ö. isimli şahsı tanımam." cevabını verdi.

MASAK RAPORUNDAKİ PARA AKIŞI SORULDU

Saltık'a MASAK raporunda yer alan İBB'den kendisine 113 kez olmak üzere toplamda 2 milyon 754 bin 523 lira soruldu. Saltık buna karşılık, "İBB'de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyon vb. olduğunu düşünüyorum." dedi.