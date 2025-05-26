İşbirliğimiz her alanda gelişecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i dün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. İki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini kaydeden Erdoğan, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirtti. İstanbul-Tahran-İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti. Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.