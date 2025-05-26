SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın telefon kayıtları ortaya çıktı: Para kasaları ile yüzlerce kez görüşmüş!

PARA KASALARIYLA TELEFON TRAFİĞİ!

Çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri ve şüpheli Mustafa Akın'ın telefon hatları üzerinde yapılan baz ve HTS incelemelerinde ilginç ve önemli tespitler yapıldı. Buna göre; Mustafa Akın'ın suç örgütünün para kasalarından Âdem Soytekin ile 237, Hüseyin Köksal ile 223, Seza Büyükçulha ile 199 kez bir araya geldiği ve aynı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı da belirlendi.