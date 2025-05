Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" programına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:AK Parti, milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi harekettir. Biz sadece hizmet ve eser siyaseti yapan; iktidara geldiği günden bu yana yalnızca eser, icraat ve proje üreten bir partiyiz. Millete olan şükran ve vefa borcumuzu gece gündüz demeden, aşkla ve heyecanla koşarak ödeyen bir ekibiz. Evet, biz buyuz. Biz bir gönül hareketiyiz. Biz, kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan, adanmış kadrolarız. Sadece on altı milyon İstanbullunun değil, seksen altı milyon vatandaşımızın; bununla birlikte gözünü ve yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun ve mağdurun da umuduyuz, güvencesiyiz, aydınlık yarınlarının teminatıyız.Bakınız, eskilerin çok güzel bir sözü vardır: "Evvel refik, bâdel tarîk." Yani: "Önce yol arkadaşı, sonra yol." İşte biz, değerli kardeşlerim, bu aziz milletin yol arkadaşlarıyız. Bizim yoldaşımız; elitler, tuzu kurular, sırça köşklerde oturanlar değildir. Bizim yol arkadaşımız; kodamanlar, seçkinler, Boğaz'a nazır yalılarında mehtaba karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız; Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Koltuk, makam, mevki için değil; masumun duası, mazlumun umudu olmak için yola çıktık. Garibin elinden tutmak, yetimin başını okşamak, yoksulun ve fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık. Kapısı çalınmadığı için gözyaşlarını içine akıtanlara yoldaşlık etmek için bu mücadeleyi başlattık. İstanbul'un Kasımpaşa semtinde, Kaptanpaşa Mahallesi'nde başlayan hikayemiz; hamdolsun, bugün işte buralara kadar geldi.Bu dava, mahalle mahalle, kapı kapı gönüllere girerek bugünlere ulaştı. Nice badireler atlattık, nice saldırıları püskürttük. Nice ihaneti göğüsledik, nice oyunu bozduk. Nice kirli ve kanlı senaryoyu yırtıp attık. Ama millete hizmet yolunda asla durmadık, duraksamadık. Bizim için esas olan milletin rızasıdır.AK Parti; bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran, nifak tohumları saçan bir parti değildir. Nifak siyasetinin bizim kitabımızda yeri yoktur. Kutuplaştırma, nefret dilinin bizim siyasi lügatimizde asla ve asla yeri yoktur. Şiddeti övmek, şiddeti kutsamak, sokakları yakıp yıkmak bizim makul ve meşru görebileceğimiz bir siyaset tarzı kesinlikle değildir. Hele hele sokak ağzıyla konuşarak siyaset yapmayı, sağa sola hakaret etmeyi, uzatılan her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Bunlar ancak müflislerin, müfsitlerin, müzminlerin siyaset tarzı olabilir. Bunlar, milletten umudunu kestikleri için Batı'dan, yabancı medya kuruluşlarından medet uman acizlerin siyaset anlayışı olabilir. Bunlar ancak demokrasiyi hazmedemeyen, vesayet heveslilerinin siyaset yapma usulü olabilir. Biz, böyle bir dile, böyle bir seviyesizliğe kendimizi hapsetmeyeceğiz. Siyasetin centilmence bir rekabet denkleminden çıkartılarak kavga ve husumet cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz.Bakın, neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, hırsızlığı, katakulliye getirilmiş bir sahtekârlığı ortaya çıkıyor. İstanbul'un kaynaklarının nasıl yağmalandığı bir bir dökülüyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları tek tek deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, kimleri baharata, kimleri de rüşvete bağladığı; bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları, bavullarla taşınan paralardan, İstanbul'da kurulan mafya düzeninden bahsediyor. Ama bakıyorsunuz, ne bir tasa ne de bir mahcubiyet söz konusu. Yüzleri dahi kızarmıyor. Çıkıp Türk milletinden, özellikle de iradesine ihanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri, nedamet getirmeleri, af dilemeleri gerekirken; her gün savcıları, hâkimleri, görevini yapan emniyet ve medya mensuplarını pişkince tehdit ediyorlar.Yol ve dava arkadaşlarım, 39 ilçe ve 961 mahalle, İstanbul'un her ilçesi, her mahallesi, sokağı, sakini bize bir emanettir. İstanbul'un her mahallesinde bir hatıramız var. Bir kardeşimiz var, bir eserimiz var. İstanbul'un her mahallesinde, her evinde, her gönülde AK Parti'nin bir izi, aldığı bir duası var. Her mahallede bir meşale yakacaksınız. İnşallah o meşalelerle Türkiye'yi aydınlatacaksınız.Bilhassa CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in, Türkiye ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi, üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür. Siyasi rakibimiz bile olsa CHP'nin, bir avuç menfaatperestin çıkarlarını savunma adına böyle bir duruma düşürülmesini biz doğru bulmuyoruz. Hem kendilerini, hem partilerini, hem de Türk siyasetini aşağı çekenlere şu hususu hatırlatmayı görev addediyorum: Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Haram parayla ikbal peşinde koşmanın utancını tehditle örtemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız.Beytülmale uzatılan o mülevves elleri kırmak, millet adına karar veren Türk yargısının boynunun borcudur. Biz de, anayasamızın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde üzerimize düşenleri mutlaka yapacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçbir baskıya maruz kalmadan gereklerinin yerine getirilmesi için yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Çünkü biz iktidar partisiyiz. Biz, 16 milyon İstanbullunun ve 86 milyon vatandaşımızın sorumluluğunu taşıyoruz. Milletimiz bizi bu görevlere, haramiliğe göz yumalım diye getirmedi. Tam tersine; hakkını, hukukunu, çıkarını, onurunu çiğnetmeyelim, can ve mal emniyetini sağlayalım diye bize emaneti tevdi etti. Ne muhalefetin körüklediği nefretin, öfkenin, fitnenin diline teslim olacağız... Ne de İstanbul'umuzu sahipsiz, çaresiz, boynu bükük bırakacağız.İstanbul'un her mahallesini temsil eden AK Parti teşkilat başkanların imzalarıyla oluşturulan özel harita, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.