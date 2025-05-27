10 milyon lira çevre cezası

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana'daki Ceyhan Nehri'ndeki su kirliliği ve balık ölümlerine ilişkin Ceyhan ve Seyhan havzalarını içeren geniş kapsamlı denetim yaptı. Bakanlık ekipleri, organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri ile kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yataklarında incelemeler yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin atık suları Ceyhan Havzası'na deşarj ettiği belirlendi. 5 tesisteki ihlallerle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 4 milyon 346 bin lira ceza uygulandı, 6 sanayi tesisine de yaklaşık 5 milyon 684 bin lira ceza verildi. Böylece Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği ile ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesine ait 11 tesise Çevre Kanunu'na istinaden toplam 10 milyon 30 bin lira idari ceza uygulanmış oldu.