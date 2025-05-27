22 bin 45 polise ‘puanlı’ atama

Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama programı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. 2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirilen yeni sitemle

1. bölgeden 2. bölgeye 7 bin 983, 2. bölgeden 1. bölgeye 12 bin 355, 2. bölgeden yine 2. bölgeye 1707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri görev puanı esasına göre bilgisayar destekli elektronik ortamda yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni sistemle öğretmenler ve sağlık çalışanlarında olduğu gibi polislerin de görev puanına göre atanmasının sağlanacağını aktardı.