Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlarla mücadele operasyonunda 74 tutuklama

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz." ifadelerini kullandı.