Başkan Erdoğan: Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız

Amir ya da memur fark etmeksizin, harcama yetkisine sahip her bir kamu çalışanı bu titizlikle hareket etmelidir. Kamu malının savurgan bir şekilde kullanılması bizim için asla kabul edilemez.

Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de kimse hukukun üstünde değildir. Kamu görevi ifa eden herkes milletin karşısına çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa bunu önce yargıya sonra da vatandaşa hesap vermek zorundadır.