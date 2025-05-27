Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Her birinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Değerli dava arkadaşlarımızın, toplantımızı demokrasi tarihi açımızdan çok önemli olduğu kadar çok hüzünlü bir günde gerçekleştiriyoruz. 27 Mayıs darbesinin 65'inci yıl dönümü. Bu yönüyle 27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır. Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle milletin tek parti döneminde maruz kaldığı zulüm ve sefalet önemli ölçüde sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar ve barajlar inşa eden, İmam Hatip okulları ve Kur'an kurslarını açan, faşizan uygulamaları rafa kaldıran Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

Ülkemize darbe atmosferine sokan CHP'dir. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil milletin takdirine ve umutlarına darbe vurulmuştur.