Başkan Erdoğan’dan Bahadır Yenişehirlioğlu’na önemli görev

Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, yeni anayasa sürecine ilişkin önemli adımlar ele alındı. Halihazırda AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından yürütülen dört ayrı çalıştayın ardından, bu süreci siyasi ve toplumsal düzlemde daha kapsamlı bir istişareye taşımak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında özel bir Anayasa Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Yeni anayasa vizyonunun şekillendirilmesinde aktif rol alacak komisyonda; AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Âlâ, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun yer alacak.

Yeni anayasa çalışmaları, Türkiye'yi darbe izlerinden arındırılmış, sivil ve kuşatıcı bir toplumsal sözleşmeye taşıma hedefiyle yürütülüyor. Bu noktada önemli bir görev üstlenen Bahadır Yenişehirlioğlu'nun, sahip olduğu hukukçu kimliği, edebi duyarlılığı ve milletin değerleriyle kurduğu güçlü bağ sayesinde sürece önemli katkılar sunması bekleniyor.