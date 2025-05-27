DEM Parti Heyeti’nden MHP’ye ziyaret

DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor. Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri ile görüşecek. Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak.
MHP İLE GÖRÜŞME
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışcverişinde bulunucak. Görüşme saat 11.30'da başlayacak. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.
DEM PARTİ YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK
AK Parti - DEM Parti görümesi saat 15'te Meclis'te yapılacak.