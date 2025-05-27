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Giriş Tarihi: 27.5.2025 10:52 Son Güncelleme: 27.5.2025 11:11

DEM Parti Heyeti'nden MHP'ye ziyaret

Son dakika haberi... DEM Parti Heyeti bugün MHP Grubunu da ziyaret edecek. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak. DEM Parti Heyeti öte yandan yarın saat 15.00'te Meclis'te AK Parti Grubunu ziyaret edecek.

DEM Parti Heyeti’nden MHP’ye ziyaret

DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor. Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri ile görüşecek. Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak.

MHP İLE GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışcverişinde bulunucak. Görüşme saat 11.30'da başlayacak. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.

DEM PARTİ YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK
AK Parti - DEM Parti görümesi saat 15'te Meclis'te yapılacak.

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DEM Parti Heyeti'nden MHP'ye ziyaret
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