Demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Mayıs 1960 darbesi

Tarih 27 Mayıs 1960'ı gösterdiğinde Kurmay Albay Alparslan Türkeş tarafından Ankara Radyosundan okunan bildiriyle "ihtilal" duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "Demokrat Parti'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek, 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu.

DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ

Darbenin üzerinden tam 65 yıl geçti. Milletin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesinin, demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkenin büyümesini ve kalkınmasını engelleyen, milletin gönlünde derin yaralar açan 27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız. Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya, milli iradeyi her koşulda üstün tutmaya, Hukuk Devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YETER SÖZ MİLLETİNDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbal için, daha güçlü ve büyük Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Bakan Tunç, "27 Mayıs darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri ve darbe girişimlerini, vesayetçi anlayışı ve bu anlayıştan medet umanları bir kez daha şiddetle kınıyorum. "Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı yolda ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, haksız ve hukuksuzca idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.