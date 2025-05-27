Engin Ardıç’ın vefatının üzerinden 2 yıl geçti: SABAH’ın yılmayan kalemiydi

Türk basınının sembol isimlerinden biri olan ve uzun yıllar SABAH'ta köşe yazarlığı yapan gazeteci-yazar Engin Ardıç'ın vefatının üzerinden 2 yıl geçti. 1 Şubat 1952 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen gazeteci ve yazar Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında başladı.





1970 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Ardıç, 1976 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden yaşamını yitirdiği 27 Mayıs 2023'e kadar olan süreçte SABAH'ta köşe yazarlığı yaptı.





Gündemdeki olayları kendine has üslubuyla ele aldığı yazılarıyla dikkat çeken Ardıç'ın hatırası, aradan geçen zamana rağmen sevenlerinin ve iş arkadaşlarının gönlünde sıcaklığını koruyor.

'HİÇBİR ZAMAN YILMADI'



Eşinin çok güçlü bir kalem ve kişilik sahibi olduğunu kaydeden Sedef Ardıç, "Engin, mesleğine âşıktı. İlk işi hep yazı yazmaktı. Gündemi takip ederdi. Kalkardı, gazeteleri okurdu. Yazacağı konuyu kafasında tasarlar ve hemen yazardı, uzatmazdı.





Günümüz meselelerine hâkimdi. Engin, yazıları ve düşünceleri nedeniyle çok fazla mahalle baskısına uğradı. Dışarı çıkamadığımız dönemler bile oldu. Ama hiçbir zaman yılmadı" dedi.