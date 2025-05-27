Görevi kötüye kullananın gözyaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu:

ETİK DEĞERDE ETKİNLİK

❱ Etik kurulumuzun kıymetli üyeleri, bakanlığımızın değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri hürmetle selamlıyorum. Protokol vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz. Tüm kamu görevlilerimizin etik haftasını tebrik ediyorum. Kamu çalışanlarımızın tamamına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Etik haftası çalışmalarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

❱ Bu protokol kamuda etik bilinci için önemli rol üstlenecektir. 2004 yılında etik değerlerini artırmak için kurduğumuz kurul, son dönemde etkin işler icra ediyor.



ETİK PROTOKOLÜ İMZALANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, "Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü"ne imza attı.

DEVLET, DÜZEN, İNTİZAM DEMEK

❱ Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek, düzen, intizam demektir. Devlet demek, vatandaşa hizmet eden mekanizmadır. ❱ Bir işlem veya eylemin yasalara uygun olması, etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Milletimizin tek bir ferdinin bile hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin burada azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hukuka, etik anlayışa uyan her bir kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi bilgili, vicdanlı, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personellerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla tek tek hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.



MAKAMLAR MİLLETİN EMANETİ

❱ Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü geçmişe sahiptir. Karşımıza iki gerçeklik çıkmakta, ilki atalarımızın kurucu irade ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. En ümitsiz zamanlarda bile ecdadımız yeni devletler kurmuştur. Bu gelenek milletimiz yeniden toparlanmada ne denli mahir olduğunu ortaya koymakta. İkincisi ize insanı merkeze alan yaklaşımdır. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur. Devlet yönetimi ve kamu yönetimindeki istikrarda bilgi, birikim ve liyakata verilen önem büyük rol oynamıştır. Mevkii, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet hizmetindeki her kardeşime şunu hatırlatmak isterim: Bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar milletin emanetidir bize. Asıl olan milletin duasını alabilmektir.



KİBİR ABİDELERİNİN ÜSTESİNDEN GELDİK

❱ Etik kurallar sadece kamu görevlilerinin riayet edecekleri düzenlemeleri ifade etmez, aynı zamanda devletine, milletine hizmet etme şuurunu sağlar. Devletin vatandaşımıza daha nitelikli hizmeti sağlaması için tüm adımları attık. Aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bilgi birikimi oluştu. Büyük mesafeler kat ettiğimizi memnuniyetle bildiriyorum. Bizler bürokratik oligarşiden, bugün git yarın gel diyenlerden çok çektik. Burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri yıllarca milletimize kan kusturdu. FETÖ gibi terör örgütlerinin milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Bunların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. İktidarımızda hizmet standartlarının yükselmesi için gece gündüz çalıştık. Anayasa, yasa ve mevzuattaki düzenlemeler ile kamuda verimliliği artırdık. Hak arama ve bilgi edinme yollarını genişlettik. CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. CİMER ile kamuoyunun yakından takip ettiği birçok suç örgütü çökertildi.