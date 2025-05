Her 4 kadından biri yaralı

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, 927 sayfalık taslak raporunu hazırladı. Raporda, kadın cinayetlerinin ve şiddetin nedenleri net şekilde ortaya koyuldu. Kadın cinayetlerin yüzde 48'inin anlık gelişen veya kronik hale gelmiş tartışmalar, yüzde 25'inin kıskançlık, yüzde 10'unun ayrılığı kabul etmeme, yüzde 9'unun boşanma süreci, yüzde 8'inin diğer sebeplerle gerçekleştiği tespit edildi. Kadının çok genç yaşta, düşük gelire sahip, ayrılmış/boşanmış, gebe olmasının, çocukluk çağında cinsel istismara uğramasının, çocukluk çağında şiddete maruz kalmasının, ebeveynler arasındaki şiddete tanıklık etmesinin, psikolojik rahatsızlıkların, engellilik durumunun, kronik hastalıkların, alkol/uyuşturucu madde kullanımının şiddete maruz kalma riskini artırdığı görüldü.

Kadına yönelik şiddet uygulayanların yaklaşık 3'te 2'si kadının bir yakını ya da tanıdığı kişiler olduğuna dikkat çekildi. Bu kişilerin ise özellikle eş, eski eş veya yakın ilişkide bulunulan kişiler olduğu görüldü. Türkiye'de yaşamının herhangi bir döneminde eşi ya da birlikte olduğu kişinin fiziksel veya cinsel şiddetine maruz kalan her 4 kadından birinin yaşadığı şiddet sonucu yaralandığı kaydedildi. Şiddet sonucu yaralanan her 10 kadından 6'sı ise birkaç defa veya daha fazla defa, her 2 kadından biri ise en az bir defa tedavi olmayı gerektirecek derecede ciddi düzeyde yaralandığını belirtti.

ERKEKLERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Raporda, yapay zekâ ve büyük veri analitiği kullanılarak şiddet riski taşıyan durumlar için erken uyarı sistemleri geliştirilmesi, kadına yönelik şiddet türleri de dahil hazırlanan risk ve şiddet haritasının sürekli güncellenmesi önerildi. Erkeklere psikososyal destek hizmetlerinin verildiği ayrı birimlerin oluşturulması, boşanma davalarının adli tatilde de görülebilmesine imkân sağlayan mevzuat düzenlemesi yapılması tavsiye edildi.