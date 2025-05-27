İBB’ye yönelik 4’üncü dalgada 25 tutuklama

İBB soruşturmasında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklandı. "Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen gözaltına alınan 46 şüpheli dün adliyeye getirildi. Savcılık, şüphelilerden 36'sını tutuklama, 10'unu ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. İlk aşamada bu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ardından KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'in aralarında olduğu 25 şüpheliyi tutuklayan mahkeme, 11 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.