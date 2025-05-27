İzmirli diken üstünde: Perşembe günü kabusa uyanacaklar...

BİZİ HALKIN KARŞISINA YEM OLARAK ATTILAR

Basın açıklamasında konuşan Genel İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, CHP'li belediyelerin İzmir'de faturayı işçiye kestiğini söyledi. İzBB emekçisinin yaklaşık 3 yıldır birçok olumsuzluğa katlanıp göğüs gerdiğini belirten Topal: "Pandemi, deprem, yangına karşı verilen emeğin karşısında bugün gelinen noktada bizi halkın karşısına yem olarak attılar. Maaş talepleri 180 bin liraya çıkardığımızı iddia ettiler. İşçiyi İzmir halkı ile karşı karşıya getirdiler. Bir teklif sunduk, ardından yüzde 26.19 teklifle geldiler. Arkasından yüzde 100 istediğimizi iddia ettiler. Teklifimizi biz yüzde 45'e çıkardık ancak onlar 29,16 dediler. 6 aylık enflasyon teklifi son teklifte yıllığa çıkardılar." Diye konuştu.

TAKSİT TAKSİT MAAŞ

İkramiyelerin yıllardır zamanında yatırılmadığını maaşların 3-4 taksitle ödendiğini belirten Topal: "Yarın 23 bin işçi greve çıkıyor. Ancak onlar çok rahatlar. Sanki İzmir'de değil Manisa'da greve çıkacaklar. Biz İzBB'ye haksız talepte bulunmadık. Biz mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz geçmişi grevlerle, dayanışmalarla dolu bir sendikayız" ifadelerine yer verdi.