İzmirli diken üstünde: Perşembe günü kabusa uyanacaklar...

İzmir'de greve saatler kala Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji, İzelman ve Ege Şehir Planlama Şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerden açıklama geldi. Öğle saatlerinde, sendikanın Basmane'deki merkez binası önünde basın toplantısı düzenleyen şube başkanları 29 Mayıs'ta greve gidilmesi halinde İzmir'de başta toplu ulaşım olmak üzere birçok hizmetin aksayacağını, kentte hayatın duracağını belirtti.
BİZİ HALKIN KARŞISINA YEM OLARAK ATTILAR
Basın açıklamasında konuşan Genel İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, CHP'li belediyelerin İzmir'de faturayı işçiye kestiğini söyledi. İzBB emekçisinin yaklaşık 3 yıldır birçok olumsuzluğa katlanıp göğüs gerdiğini belirten Topal: "Pandemi, deprem, yangına karşı verilen emeğin karşısında bugün gelinen noktada bizi halkın karşısına yem olarak attılar. Maaş talepleri 180 bin liraya çıkardığımızı iddia ettiler. İşçiyi İzmir halkı ile karşı karşıya getirdiler. Bir teklif sunduk, ardından yüzde 26.19 teklifle geldiler. Arkasından yüzde 100 istediğimizi iddia ettiler. Teklifimizi biz yüzde 45'e çıkardık ancak onlar 29,16 dediler. 6 aylık enflasyon teklifi son teklifte yıllığa çıkardılar." Diye konuştu.
TAKSİT TAKSİT MAAŞ
İkramiyelerin yıllardır zamanında yatırılmadığını maaşların 3-4 taksitle ödendiğini belirten Topal: "Yarın 23 bin işçi greve çıkıyor. Ancak onlar çok rahatlar. Sanki İzmir'de değil Manisa'da greve çıkacaklar. Biz İzBB'ye haksız talepte bulunmadık. Biz mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz geçmişi grevlerle, dayanışmalarla dolu bir sendikayız" ifadelerine yer verdi.
İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ
Genel -İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ise, "2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerimizin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ sonuç alınamamıştır. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi biz emekçilerin insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebine karşılık sefalet ücreti dayatmaktadır. Daha önce mücadeleyle kazandığımız haklarımızı geri almak, toplu sözleşme hükümlerini esnetmek ve kazanımlarımızı tartışmaya açmak isteyen işveren anlayışı, ne yazık ki masadaki çözüm ihtimalini her geçen gün zayıflatmaktadır." Dedi.
BÜROKRATLAR ALGI YARATMA ÇABASI İÇİNDELER
İzBB bürokratlarının, kamuoyunda algı yaratma çabasıyla "Belediye emekçileri, kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor" şeklinde gerçek dışı söylemlerle işçiyi İzmir halkıyla karşı karşıya getirmek istediğini belirten Gül: "İşçinin emek ve onuru üzerinden algı yaratıyorlar. Bugüne kadar yapılan tüm görüşmelerde işveren, altı aylık %26,19 gibi komik tekliflerle gelmiş; son görüşmede ise bu oranı yıllık %29,16 olarak ifade ederek, İzenerji ve İzelman işçileriyle adeta alay etmiştir" ifadelerini kullandı.
GREVE ÇIKMAK ZORUNDA BIRAKILIYORUZ
Grevin son seçenek olduğunu belirten Ercan Gül, "Aralık ayından bugüne kadar süren toplu sözleşme görüşmelerimizde herhangi bir ilerleme ve gelişme sağlanmamış aksine alay edercesine işçinin emeği üzerinden yapmış oldukları altı aylık teklifi bir yıl olarak revize edip kölelik koşullarında çalıştırmayı teklif etmiştir. 15 - 20 yıldır, 30 yıldır bu kente hizmet eden emekçiler olarak greve çıkmak zorunda bırakılıyoruz, aynı alanda çalışan emekçi kardeşlerimizden aramıza ücret farkı ve nifak sokarak eşit işe eşit ücret politikalarından vazgeçerek, İzelman ve Izenerji emekçilerini açlığa mahkum etmek istemektedirler. Biliyoruz ki grev son seçenektir! Şayet çarşamba günü gece 24.00'ı gösterdiğinde bu toplu sözleşme imzalanmaz ise sorumluluk biz çalışanlarda değil emekçilerin alın teri ile dalga geçenlerdedir." dedi.
KENT İÇİ TOPLU ULAŞIM DURACAK
Perşembe günü sabahtan itibaren başta ulaşım olmak üzere tüm hizmetlerin durdurulup greve çıkacaklarını hatırlatan Gül: "Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan emekçiler olarak; uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde taleplerimizin karşılanmaması, belediye bünyesindeki farklı şirketlerde çalışanlar arasında adaletsiz maaş farklarının bulunması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin yok sayılması nedeniyle, yasal hakkımız olan grev kararını hayata geçiriyoruz." Dedi. Gül, taleplerinin masa başında karşılanmaması halinde, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 24.00'ten itibaren yasal grev haklarını kullanacaklarının altını çizdi.