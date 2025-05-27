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Giriş Tarihi: 27.5.2025 14:33 Son Güncelleme: 27.5.2025 15:18

Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Temel Karamollaoğlu hakkında, bir televizyon kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 70 bin TL manevi tazminata hükmedildi.

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Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Eski Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu 22 Şubat 2024'te katıldığı bir televizyon kanalında, Başkan Erdoğan'nın, Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiasında bulundu.

Söz konusu ifadeler üzerine Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Karamollaoğlu hakkında manevi tazminat davası açtı.

Ankara 27. Asliye Mahkemesinde görülen davada mahkeme, Erdoğan lehine karar vererek, Karamollaoğlu'nun 70 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
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