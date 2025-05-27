Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Eski Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu 22 Şubat 2024'te katıldığı bir televizyon kanalında, Başkan Erdoğan'nın, Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiasında bulundu.

Söz konusu ifadeler üzerine Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Karamollaoğlu hakkında manevi tazminat davası açtı.