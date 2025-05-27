Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde 'Antiochia Künefe' zincirine yönelik 2. dalga FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde FETÖ'nün 'Güncel Yapılanma' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. 24 Aralık 2024'te, Antiochia isimli işletme ve bu işletme ile bağlantılı şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyon öncesi de örgüt adına fon toplayan, ifadelerde adı geçen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelendi. Savcılık tarafından 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda toplam 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada, FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 36 ilde 23 Mayıs'ta düzenlenen ve aralarında 4 albay, 8 yarbay, 12 binbaşı ve 15 yüzbaşının da bulunduğu 61 muvazzaf asker çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.