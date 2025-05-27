Zeytinlikleri de satıyorlar

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi, satış furyasına bir yenisini daha ekledi. Son 1 yıl içinde mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı encümen aracılığı ile deyim yerindeyse haraç mezat satan CHP'li Menderes Belediyesi satışa doymadı. Borç batağına saplandığı için daha önce çevre sakinlerinin tarlalarına gidip gelirken kullandıkları köy yolunu bile satmaya yeltenen Menderes Belediyesi,

Başkan İlkay Çiçek'in talimatı ile bu sefer de muhammen bedeli 93 milyon lirayı bulan 4 zeytinliği satışa çıkardı. İlçe sakinleri çoğu il özel idaresinin kapatılması ile mülkiyeti belediyeye geçen köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların satışının bir an önce durdurulmasını istedi.

İHALE 4 HAZİRAN'DA

22 Mayıs tarihli resmi gazetede yayınlanan satış ilanına göre ihale 4 Haziran günü kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek. Menderes Belediyesi tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar Seferihisar Orhanlı ve Menderes Akçaköy mahallesinde yer alıyor. Seferihisar Orhanlı Mahallesi'nde yer alan zeytin ağaçlı tarla, 21 bin 547,45 m2 büyüklüğe sahip. Diğer 3 taşınmaz ise Menderes Akçaköy Mahallesi'nde yer alıyor. İçinde 51 adet zeytin ağacı bulunan havi tarla 30 milyon 540 bin 330 TL muhammen bedelle satılıyor. Akçaköy Mahallesi'ndeki diğer iki taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise sırasıyla 26 milyon 119 bin 80 TL ve 19 milyon 334 bin 420 TL olarak göze çarpıyor.