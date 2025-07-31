AK Partili Efkan Ala: "Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çağrıları destekliyoruz"

Bu bağlamda; özellikle son günlerde, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Filistin devletinin tanınması konusundaki tutumlarını, uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatması bakımından önemli görüyoruz. Filistin Devleti'nin resmî olarak tanınması yönündeki her girişimi memnuniyetle karşılarken bu adımların insan hakları ve uluslararası hukukun gerekliliklerine uygun olarak sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Filistin'de devam eden insani vahşet karşısında en etkili çözümün, 1967 sınırlarına dayalı, adil, kalıcı ve iki devletli düzen olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Temennimiz, bu ve benzeri çabaların başka ülkeler için de örnek oluşturması ve Filistin halkının, uluslararası hukuk temelinde hak ettiği statüye bir an önce kavuşmasına katkı sağlamasıdır.