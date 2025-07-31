Bakan Kurum’dan İndere paylaşımı: Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan

Ayşe ve Bayram Kahraman çifti Kahramanmaraş depremlerinde 5 çocuklarını kaybetti. Enkazdan 2 torunlarıyla birlikte çıkarılan çift, devletin desteğiyle yeniden hayata tutundu. Adıyaman İndere'de kurulan Türkiye'nin en büyük şantiyesinde onlar için de yeni bir yuvanın temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayram Kahraman'ın "Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından İndere'de tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı.

Bayram Kahraman, İndere'deki çalışmalar için "Dalga geçiyorlardı, 'o kayalarda, dağda ev mi olur?' diyorlardı. Buyurun; hani kaya nerede?" dedi. 2 torunu ve eşiyle yeniden ayağa kalkmaya çalıştıklarını anlatan Kahraman, "Herkes elini taşın altına koydu. Onlar benim çocuklarımı sevindirdi. Allah da onları sevindirsin, ciğer acısı göstermesin" diye konuştu.