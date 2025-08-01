AK Parti komisyon için 21 kişilik listeyi sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyon için 21 kişilik milletvekili listesinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Güler, "Kurulacak olan komisyonun sayısal çokluğuyla beraber; AK Parti grubumuzun 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İyi Parti 3, Yeni Yol Partisi'nin 3 milletvekiliyle temsili sağlanması arzu edildi. Grubu olmayan 6 siyasi partiye ise 1'er milletvekili temsil edilmesi için yazı gönderilmişti. Biz de milletvekili listemizi teslim ettik. Listemizi hazırlarken 7 bölgemizi dikkate aldık. Marmara'dan 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege'den 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Akdeniz Bölgesi'nden ise 5 milletvekiline listemizde yer vermiş olduk" dedi. Komisyonda yer alan isimler şöyle: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazıcı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu.