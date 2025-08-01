AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan’dan CHP’li Dural’a yanıt: Biz inşa ediyoruz, siz sadece izliyorsunuz

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan, CHP'li Dural'ın eleştirilerinin haksız olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilerde bulunmuş. Kendilerine hatırlatmak isterim ki, çok değil iki yıl önce Cumhurbaşkanı olsun diye oy verdikleri, bugün ise neredeyse nefret ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu, SSK'nın başındayken bu ülkede hastanelerde insanlar yedi-sekiz kişilik koğuşlarda tedavi olmaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZ ARTIK OTEL KONFORUNDA TEDAVİ GÖRÜYOR"

Geçmişte sağlık sisteminin ciddi sorunlar yaşadığını hatırlatan Çağlayan, "Sabahın üçünde, dördünde hastane önlerinde metrelerce kuyruklar oluşur, vatandaş sabah namazından önce sıra numarası alabilmek için beklerdi. Hijyen yoktu, taburcu olmak için senet imzalatılırdı. Bugünse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde MHRS ile randevu sistemi geldi. Kuyruklar tarihe karıştı. Vatandaşlarımız artık otel konforunda, tek ya da çift kişilik odalarda tedavi görebiliyor" dedi.

"SİZ SADECE İZLİYORSUNUZ"

"Eksikler varsa gideririz" diyen Çağlayan, şehir hastanesinin Zonguldak için gerekli olduğunu belirterek, bu konuda birlik çağrısı yaptı. Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Çağlayan, "Onların daha iyi şartlarda çalışabilmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda CHP'li Dural'a seslenen Çağlayan, "Bugün eleştirdiğiniz sistemi, dün destekledikleriniz mahvetmişti. Biz inşa ediyoruz, siz sadece izliyorsunuz" dedi.