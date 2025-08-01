AK Partili Sırakaya’dan Tanal ve Enginyurt’a ’Gurbetçi’ yanıtı: Çirkin üslubu reddediyoruz

Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve sınırda yaptığı açıklamada, "Ülkenizin kıymetini bilin" diyerek açıklamalarda bulunan gurbetçinin sözlerine uygunsuz ifadeler kullanan CHP Milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Mahmut Tanal'a tepki AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'dan geldi. Sırakaya, yapılan açıklamaları kabul edemeyeceklerinin altını çizdi.

BATI GÜZELLEMESİ YAPAN VEKİL

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'dan gelen kendi vatandaşına 'zirzop' diyen bir milletvekili. Memleketine aşkla bağlı, yurtdışında yaşayan insanımıza Batı güzellemesi yaparak hakaret eden başka bir vekil. Tabi ki adres CHP.

CHP ZİHNİYETİ YİNE ÖFKE VE NEFRET KUSMUŞ

Vatan, millet ve memleket sevdasıyla ülkesine koşan, sınır kapılarımızda Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atan vatandaşlarımıza CHP zihniyeti yine öfke ve nefret kusmuş. Gurbeti sılaya çeviren milyonlarca kardeşimize çirkin ve çirkef ifadelerle hakaret edip saldıranlar, ne necip milletimizi anlayabilir ne de temsil edebilir.

ÇİRKİN ÜSLUBU REDDEDİYORUZ

Yurtdışı Türk toplumu aşağılık kompleksiyle malul siyasetçilerin kum torbası değildir. Bu ülkenin asli unsuru olan Avrupa Türk toplumuna kimse sığıntı muamelesi yapamaz, onurlarıyla oynayamaz, aşağılayamaz. Yurtdışında yaşayan milyonlarca kardeşimizi rencide eden bu çirkin üslubu reddediyoruz. Dünya genelinde yaşayan insanımızı seçimden seçime hatırlayıp unutanların, bu riyakar tavrı elbette unutulmayacaktır.