Mehmetçik’in Gülden Paşa’sı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 16 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Gülden Mat Şakir, Türk jandarma teşkilatında tarihi bir ilke imza atarak bu göreve layık görülen ilk kadın subay olmuştu.

İLKLERİN KOMUTANI

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönelik atama kararları ile bir üst rütbeye terfilere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnamede en dikkat çekici isim ise Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile terfi listesinde yer alan Şakir'in rütbesi tuğgeneralliğe yükseltildi. Başarılı komutanın yeni rütbesi, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Söz konusu kararlar kapsamında Şakir, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine de atandı. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile jandarmada toplam 21 isim bir üst rütbeye yükseldi. 8 ilin jandarma komutanı Jandarma Genel Komutanlığı, 5 ilin jandarma komutanı da Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine alındı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin terfiler, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.