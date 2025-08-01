MHP liderliği, Birleştirici Hilal Modeli’yle kitaplaştırıldı

İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri Devlet Bahçeli'yi siyasal iletişim açısından kendi geliştirdikleri özgün modelle anlattılar. "Devlet Bahçeli Liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Birleştirici Hilal Modeli" başlıklı kitabı, MHP lideri Bahçeli'ye takdim eden akademisyen kardeşler, kitapta hem partinin toplumla iletişimini hem de Devlet Bahçeli liderliğini, siyasal iletişimde ilk kez sunulan Birleştirici Hilal Modeli ile anlattılar.

İSTİKRAR HAREKETİ

Kitapta, "Terörsüz Türkiye" başlığı ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin güçlü liderlikleri barış iletişimi perspektifinden siyasal iletişimde özgün modellemeler ile açıklandı. Bu kapsamda, Birleştirici Hilal Modeli'nin, toplumda mutabakat ve diyalog yönetimini gerçekleştiren bir model olarak, çok sayıda özelliği siyasal iletişim ve ikna edici iletişim açısından irdelendi. Kitapta, özellikle Bahçeli'nin tarihi 22 Ekim 2024 çağrısından sonra Terörsüz Türkiye yolunda barış liderliği de ikna kavramları ve modelleri ile anlatıldı. Kitapta siyasal iletişimde bir ilk olarak diyalog hilali modeli, Türkiye'nin istikrarını sağlayan bir istikrar hareketi olarak vurgulandı.