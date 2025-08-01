Rüşvet parasını baldızla akladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. "Suç örgütüne üye olmak", "İhaleye fesat karıştırmak" ve "Haksız mal edinme" suçlamalarıyla geçen ocak ayında Balıkesir'de gözaltına alınan ve 17 Ocak'ta tutuklanan CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal dün gözaltına alındı. Yankılıç, 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BACANAĞA MİLYONLUK VİLLA

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elde ettiği verilere göre Rıza Akpolat, belediye başkanlığı döneminde suçtan elde ettiği gelirleri, eşi ve eşinin ailesi üzerinden akladı. Bu kapsamda Aralık 2024'te Beykoz'da bulunan Acarkent'te aldıkları milyonluk villayı, bacanağı Burak Kangal'ın üzerine satın aldığı ve bu villanın boş tutulduğu tespit edildi. Söz konusu villa için 25 milyon liranın satıcının hesabına para gönderildiğini belirleyen ekipler, paranın izini sürdü. Bu paranın Kartal'da bulunan bir döviz bürosunda Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal tarafından döviz bozdurularak Burak Kangal'ın hesabına gönderildiği saptandı. Soruşturma birimleri, Acarkent'te bulunan söz konusu dubleks villanın 25 milyon liraya ya da iki katına bile alınmasının mümkün olmadığını saptadı. Akpolat'ın arkadaş ve hısımları olan kişiler üzerinden başkanlık görevi kapsamında elde ettiği haksız maddi kazanç ile aldığı taşınmaz ve araçları bu kişilerin üzerine yaparak mal varlığını aklamaya çalıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Çiğden Yankılıç Kangal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AYNI DÖVİZCİDE ÇOK SAYIDA İŞLEM YAPTI

Bozdurulan dövizin herhangi bir hesaptan çekilmediği, Çiğdem Yankılıç Kangal'ın aynı döviz bürosunda benzer çok sayıda işleminin olduğu ortaya çıkarıldı. Savcılık söz konusu şüpheli işlemlere ait kamera kayıtlarına el koydu. Söz konusu görüntüler tek tek incelemeye alındı. Görüntülerde, baldız Kangal'ın pembe bir çantayla balya balya parayı dövizciye verdiği görülüyor. Soruşturma birimlerinin tespitine göre rüşvetten elde edilen para, baldız Kangal'a verildi ve bu para da döviz bürosu üzerinden aklandı. Akpolat'ın daha önce de kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine İstanbul'da rezidans dairesi aldığı da belirlenmişti.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TANIK OLDU: 3-4 YILDIR GELİYORLAR

DÖVİZ bürosunun sahibi Ali Haydar Süslü'nün 'tanık' sıfatıyla ifadesi alındı. Süslü, Kazım Gökhan Yankılıç, Burak Kangal ve eşi Çiğdem Yankılıç Kangal'ın döviz bürosuna 3-4 yıl önce uğramaya başladıklarını anlattı. Süslü, döviz bürosundaki son 1 yıllık kamera görüntülerini soruşturma birimine sundu.