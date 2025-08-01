Sabır taşı çatlamak üzere

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı ağırladı. Erdoğan, Nguema'yı Külliye'ye gelişinde askeri törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısı öncesinde ise iki ülke arasında, savunma, enerji, madencilik ve eğitim alamlarında 8 anlaşma imzalandı. İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:

Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 7 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı.

KİMSE SESSİZ KALAMAZ

Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır.

İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim.

İSRAİL'E BASKI ARTACAK

Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın da bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz.

Hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, Türkiye'nin tüm dünyada takdir toplayan çabalarına zarar verecek cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz.

700 ÖĞRENCİ VAR

Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler alıyor. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2.5 milyar doları aştı.

Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfı'mızın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz. Gabon, Afrika kıtasında FETÖ'yle mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor.

Yarın (bugün) İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu'nun başarılı geçmesini temenni ediyorum.

İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL

GABON Cumhurbaşkanı Nguema, "Bu ikili görüşme sayesinde bir kez daha ikili ilişkilerimizin ne kadar mükemmel düzeyde olduğunu tespit ettik, daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduk" dedi. Türk şirketlerinin Gabon'da farklı alanlarda faaliyet yürüttüğüne işaret eden Nguema, bundan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Nguema, Türkiye ve Gabon arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Türk uzmanlığı ve deneyimi özellikle iş alanında bizlere son derece yardımcı oldu" diye konuştu. Türkiye'nin Afrika açılımı politikası nedeniyle Erdoğan'ı bir kez daha kutladığını kaydeden Nguema, "Türkiye ve Afrika arasında farklı zirveler düzenlenmiştir. Bunlar ikili ilişkilere çok önemli katkılarda bulunmuştur ve tabii ki kıta üzerindeki çatışmaların barışçıl çözümü hususunda da önemli katkıları olmuştur. Umarız aynı şekilde barış Gazze'ye de bir an önce ulaşır" ifadesini kullandı.