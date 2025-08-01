Şimdi yeniden yeşillendirme vakti

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki 26 Temmuz'da başlayan ve etkili olan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise halen sürüyor. Bundan sonra ise yanan yerler hızla yeşillendirilecek.

SOĞUTMA BAŞLADI

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü Eldizan mevkiindeki ormanda dün yangın çıktı. Yangına 5 helikopter, 15 arazöz, 12 itfaiye aracı ve 99 personelle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 13 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Yine Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangını da ekiplerin 5 saatlik mücadelesiyle sona erdi. Yangına 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 tanker ve 60 personelle müdahale edildi. Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü. Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan örtü yangını da ekiplerin ve köy halkının müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

KOMANDOLAR TEYAKKUZDA

Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yaşanan orman yangınları sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve asayiş timleri, kentte bulunan ormanlık alanlarda yangınlara karşı teyakkuza geçti.