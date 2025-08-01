SON DAKİKA | İBB operasyonunda yeni gelişme gelişmesi! Adliyeye sevk edildiler

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.





İSFALT ve İETT'den alınan bazı ihalelere fesat karıştıran ve söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan bazı yetkililerin de aralarında bulunduğu toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da çok sayıda adrese baskın düzenlendi ve 25 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.





Haklarında gözaltı kararı olan 25 şüphelinin tamamının İSFALT ve İETT ihalelerinde komisyon üyesi olarak görev yaptıkları ifade edilirken, şüphelilerin karıştıkları adrese teslim ihaleler İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi.





Şüphelilerden komisyon üyeliği yapanlardan bazılarının; İSFALT ve İETT'den alınan ihalelerde önceden anlaşma, ihale şartlarını ve kazanacak olan kişileri belirleme, önceden anlaşmaların yapılması ve ardından ihalelerin anlaşılan kişi veya şirketlere verilmesi gibi usulsüzlüklere karıştıkları iddia edildi.





İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi | Video