SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Büyük ve güçlü Türkiye’ye çok az kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda "TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gözleri ümitle, sevgi ile, imanla ışıldayan siz genç kardeşlerimle beraber olmanın gururunu yaşıyorum. Bizleri İstanbul'da böylesi bir atmosferde buluşturan Türkiye Gençlik Vakfımıza teşekkür ediyorum. Sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum. TÜGVA 11 yıldır çok kıymetli hizmetler veriyor. Çeşitli programlarla milyonlarca gencimize ulaşıyor.

"GENÇLERİMİZİ MARJİNALLERİN İNSAFINA BIRAKMAYIZ"

Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları da rahatsız eden bu hizmetlerdir. Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını, mülkünü yağmalayan değil, vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına bırakmayız.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE ÇOK AZ KALDI"

Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Coğrafyamızda barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. Sizlere terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

Her biriniz Gazze'de yaşananları takip ediyorsunuz. Siyonist cinayet şebekesinin yerle yeksan ettiği Gazze'de susuzlukla ve açlıkla mücadele ediyorlar. Çocukların, kadınların, açlıktan şehadet haberini alıyoruz. Anne ve babalar enkazların arasından kilometrelerce yürüyüp bir un, su alabilmek için canını ortaya koyuyor. Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı gerçekleşiyor. Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir. Gazze'de zulmün sona erdiği günleri bir gün göreceğiz.